‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Questa è la Roma più brutta di sempre”. MELLI: “Fonseca via? Un trauma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non vedo soluzioni interne a Fonseca. Non credo che altri allenatori ora sarebbero in grado di gestire questa squadra. Rimarrebbe Francesco Rocca ma so che in pochi gradirebbero: è uno che vuol fare giustamente di testa sua. Per il futuro è un altro discorso: ricordiamoci che Pallotta sta cercando di cedere. Uno che vuole vendere cerca discontinuità? Magari i messaggi che ora sono negativi diventeranno positivi. Aspettiamo l’Europa League. La Roma non può perdere all’infinito: a Napoli non ha giocato male ma si è trovata davanti un avversario superiore”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questa è la Roma più brutta di sempre. Senza Smalling il raddoppio di marcatura su Gervinho chi lo fa? La Roma tra Parma e Brescia almeno 4 punti riesce a prenderli. Di soluzioni interne a Fonseca, almeno a Trigoria, ne vedo poche. Un allenatore interno sarebbe visto solo come traghettatore”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha avuto già la vicenda di Petrachi e sembra quasi che sia destinata a naufragare. Un cambio d’allenatore sarebbe un trauma e servirebbe a poco. Penso che si debba andare avanti per questa stagione con Fonseca mentre per il prossimo anno, se continua così, si cambia. Deve riuscire a fare punti contro Parma e Brescia”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca dovrebbe provare a fare il meglio possibile per auto-confermarsi. Se si continuasse così si capisce da sé che è inadatto. Bisogna dare un segnale e cercare di avere continuità. Fonseca si deve meritare la panchina della Roma. Se giochi così ed esci alla prima partita in Europa League diventa difficile una sua conferma. Anche i giocatori hanno demeriti, anche in base al monte stipendi che percepiscono. Qui Fonseca non c’entra nulla. Non c’è mai stata identità o certezze: l’allenatore è il primo responsabile”.