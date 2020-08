‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Pochi mesi per capire, poi Friedkin cambierà tutto nella Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Chi dice che Milik è già più forte di Dzeko prende in giro la gente. Giusto invece il discorso sull’età. Friedkin sa che non c’è tempo per fare subito la società e la squadra che vuole, ma cambierà tutto. Il tifoso della Roma non deve buttarsi già, ha bisogno di qualche mese di tempo per capire”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Dzeko? I top sono altri e la Juve dovrebbe puntare sempre a quelli. Milik va verificato, ma non mi fa impazzire”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Friedkin è arrivato e si è accollato diverse spese da fare. La priorità della Roma è liberarsi di alcuni esuberi, sfoltire. Vendere i giocatori è difficile”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Ci si aspetta di più da Friedkin. Non ho ancora capito se l’allenatore sia stato confermato oppure no. Bisogna fare chiarezza subito e definire gli obiettivi. Per i primi sei mesi non sarà facile. In rosa ci sono giocatori inutili che guadagnano tanto. Dzeko è più forte di Milik, ma il polacco per 5-6 anni può tenere botta. Se fossi la Juve Edin lo prenderei”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “Quando cambia il presidente il tifoso della Roma si aspetta una notizia importante, un grande acquisto. Per il momento non è successo. Nella testa di Friedkin il grande acquisto è la conferma di Zaniolo”.