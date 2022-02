‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Per vincere contro il Verona serve consapevolezza”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sergio Oliveira verrà riscattato e nel Porto che abbiamo visto ieri lui non giocava. Quando è arrivato Shomurodov sembrava un fenomeno, ma non vale neanche 10 milioni: al Genoa faceva riserva a Pandev. Se tu dai la sensazione di costruire qualcosa, un'idea di gioco va bene anche il settimo posto, l'anno di transizione. Ma la Roma cosa sta costruendo?".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per vincere contro il Verona, per i giocatori della Roma serve più consapevolezza di essere i più forti. Non si deve dire ai giocatori quello che devono fare. Siamo sicuri, poi, che Sergio Oliveira è un titolare della Roma? Secondo me, è meglio Veretout".