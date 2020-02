‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Troppe aspettative su Pellegrini, non è né Totti né De Rossi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “Su Pellegrini si sono create troppe aspettative. Non è De Rossi, non è Totti, ma semplicemente Pellegrini, un giocatore con ottime qualità. Non ha però ancora la stoffa per essere il leader della Roma. C’è l’equazione che dato che è nato a Roma deve essere il capitano e il più forte, non è così. C’è la fila per pagare la clausola? Non mi pare. Per le prossime partite c’è il rischio di mollare, Fonseca sta provando ad evitarlo. A Bergamo ad un tratto la squadra ha mollato”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “C’è poco da dire sulla partita. Sarebbe interessante però capire la sparizione della squadra. Roma è una città che non ha memoria, si diverte ad esprimere sentenze definitive. Si parla come se stessimo ai primi mesi di stagione dimenticandoci di ciò che è stato fatto fino a dicembre. Interessa a pochi capire i motivi. È vero che è una situazione tragicomica. La squadra ormai si è disintegrata. Prendiamo tanti gol, ma non segniamo. Attorno a Dzeko c’è il deserto, nessun esterno è utile”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma del secondo tempo è agghiacciante. Dopo i due gol non c’è stata nessuna reazione. È una squadra senza determinazione e cattiveria agonistica. I migliori giocatori stanno peggiorando. Pensavo che Pellegrini fosse un grande giocatore, ora non incide più”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino -104.5): “Sono stupito da chi dava la Roma come vincitrice a Bergamo. La Roma si è sfasciata per vari motivi. Non c’è mai stata partita e mai ci sarà se non non tira in porta. Tra l’altro non è la prima volta che succede. Come si fa ad andare a Bergamo per una partita così importante con Mhkitharyan, Kluivert e senza mettere Veretout? C’è confusione nella Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha avuto la sua occasione sabato, poi però non è riuscita ad arginare l’Atalanta. A Bergamo ci sta di perdere, non bisognava perdere con Sassuolo e Bologna. Ora ci sono tre partite da vincere, confido nella reazione. La situazione comunque resta complicata”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non ha un problema mentale come dice Fonseca, non può essere quella la scusa. Se non segna Dzeko cosa succede? Su molte situazioni manca attenzione”.