‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mourinho un’icona, i Friedkin ci stanno stupendo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Federico Nisii (Teleradiostereo - 92,7): “Ora serve un titolare vero, Spinazzola era una delle certezze da cui ripartire. E invece dovrà farlo dal 2022. Speriamo sia una lesione e non una rottura totale, ci sono 2-3 mesi di differenza. Così cambiano necessariamente le strategie e le priorità. Si dice che Mou sia bravo a crearsi dei nemici e a convogliare lo spirito di gruppo verso entità spesso immaginarie, alla Roma è facile: il nemico principale è da sempre la sfiga. Accanto a lui servirebbe un esorcista, uno sciamano. Mourinho è stato preso per accelerare il processo, non sa aspettare troppo per raccogliere i frutti, l’ha detto lui stesso”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Si è vista subito l’importanza che la Roma ha scelto, quello contemporaneo più importante. Dopo Liedholm e Capllo il più importante della storia giallorossa. Ora sarà il periodo delle prove, bello per fantasticare, poi vedremo in che modo i Friedkin lo accontenteranno”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin ci stanno stupendo: ieri la cosa più fantastica è stato il fatto che il pilota dell’aereo fosse il proprietario. È stata una cosa bella. Neanche Liedholm e Capello hanno vinto quanto Mourinho, arriva un’icona. Il problema è Spinazzola: era uno tra i terzini più forti al mondo”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho lo conosciamo per l’astuzia e per la bravura. Sa vendere benissimo il prodotto. Certi uomini con lui rendono di più, con altri entra in conflitto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5) : "Quello di Spinazzola è un dramma personale, io ho capito subito che si trattava di un infortunio brutto. Vediamo adesso come Mourinho saprà districarsi con tanti, troppi, giocatori a disposizione. Non sarà facile".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5) : "Ieri la Roma ha fatto del tutto per far riprendere a Mourinho la vecchia autostima. L'allenatore che ha lasciato il Tottenham non è quello ieri sceso a Ciampino, è più riposato e carico. L'entusiasmo dei tifosi va bene, ci vuole. Mi dispiace tantissimo per Spinazzola, stava disputando un Europeo fantastico, anche ieri è stato tra i protagonisti della vittoria sul Belgio".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5) : "Spinazzola ieri sera ci ha ridato il senso che deve avere anche lo sport: insieme alla gioia e al trionfo c'è anche la disperazione. Ha giocato uno strepitoso Europeo, e adesso è stato bloccato a due passi dal Paradiso. E' stato, per lui, la fine di un sogno. Io sono stati molto colpito dalle immagini e dal suo pianto di disperazione".