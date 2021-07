‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho verrà accontentato sul mercato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Mourinho porta entusiasmo, ti obbliga a fare un salto di qualità importante. In conferenza stampa mi aspetto delle dichiarazioni totalmente positive. Sono convinto che i Friedkin accontenteranno le richieste sul mercato di Mourinho. Per competere con le altre questa squadra deve essere migliorata”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho bisogna goderselo, saprà trasformare le conferenze in uno show. Roma e Lazio hanno giocatori scarsi per errori fatti in passato, e ora sono costretti a tenerseli sul groppone. Vuoi dare Pau Lopez e Under, che hanno fatto malissimo, e vuoi tanti soldi? Non si può”.