‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Milik non sarà mai forte come Dzeko. Meglio Vlahovic”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.



Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo scorso anno per la Roma c’è stato un tracollo, il fatto che sia successo anche a Garcia e Spalletti non mi fa unire le cose e pensare che ci sia un filo conduttore. La Roma col Cagliari non ha convinto, però ha vinto. Con le piccole, com’è anche la Samp, in un modo o nell’altro la Roma la vince. Poi Ranieri a volte fa delle sorprese. Milik al momento farebbe la riserva di Dzeko, non è uno che cambia le squadre in cui sta. E lui non sarà mai forte come Dzeko. Se dovessi scegliere un attaccante per il futuro tra lui e Vlahovic sceglierei il secondo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri deve provare a fare risultato a tutti i costi visto che poi la prossima settimana gioca con l’Inter, quindi non sarà facile per la Roma”.