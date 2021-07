‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Marcelo non è un’operazione possibile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): “La Roma sta cercando un giocatore che sia subito pronto per sostituire Spinazzola, Marcelo sarebbe un’ottima operazione in questo senso. Alonso costa troppo ma non è da escludere”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): “Marcelo? Non è un’operazione possibile. Ha 33 anni e un ingaggio troppo elevato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "L'infortunio di Spinazzola è una vera e propria mazzata, soprattutto per la Roma. Vediamo poi in giro se si può trovare il sostituto all'altezza. Biraghi no, ha avuto difficoltà a Firenze soprattutto in fase difensiva. Cercherei altro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5) : "Sostituire Spinazzola non è facile, perché lui non è solo un terzino, spinge molto in avanti, è un po' atipico, le sue caratteristiche non le trovi facilmente in altri. E poi un valido sostituto costa e prende tanto di ingaggio. Vedremo...".