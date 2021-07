‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “L’acquisto più importante della Roma è Zaniolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): “Non bisogna escludere la possibilità di prendere un difensore con caratteristiche da libero. In attacco? Servirebbe uno che salta l’uomo, ma con Dzeko e Mayoral non c’è molto da ritoccare. Il bosniaco però dovrà aumentare il suo rendimento rispetto agli ultimi anni”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): “La Roma in questo momento sta facendo acquisti mirati. Vina lo conosco poco, Xhaka è un buon giocatore ma lo vedo meglio in un centrocampo a tre. Davanti la Roma sta bene, non so però se questi acquisti basteranno alla Roma per recuperare altre posizioni. L’acquisto più importante la Roma lo ha fatto con il ritorno di Zaniolo”.