‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma non si è rinforzata. Zaniolo deve restare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "I tempi non sono tanto ampi, la Roma deve risistemare parte della squadra, ci sono fronti aperti. Cè la vicenda Zaniolo che rischia di restare aperta a lungo, ci sono situazioni da risolvere in tempi stretti. Non mi sembra che ci sia tutto questo tempo e serenità per poter risolvere tutti i problemi. Zaniolo può dare di più, ha fatto pochi gol ma dobbiamo ricordare che viene da due infortuni molto gravi quindi ci sta che questo fosse un anno di transizione. L’anno prossimo farà molto meglio. La Roma pensa che possa infatti valorizzarsi ancora di più anche sul mercato, magari anche senza rinnovare il contratto".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Se Zaniolo non parte è un bene per la Roma, ma è un giocatore che si deve ritrovare. Zaniolo deve restare, ma una volta risolto questo problema la questione è che la Roma non si sta rinforzando. Ha perso Mkhitaryan e Oliveira. E io non mi aspetto un parametro zero, anche se importante come Matic. Mi aspetto un grande colpo, come sarebbe De Paul, una spesa come quella fatta per Abraham".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma deve prendere anche un’alternativa ad Abraham, a meno che non giochi 3-4-2-1 con Pellegrini e Zaniolo, che a fare la seconda punta però non si trova. Se dovesse andare via Zaniolo non penso che Mourinho si metta a piangere. La Roma non gli ha fatto firmare il contratto, non so perché. Un anno fa voleva restare assolutamente, ora qualche titubanza c’è da entrambe le parti".