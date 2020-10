‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma di stasera rischia”. MELLI: “Troppi cambi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma di stasera sembra una formazione spagnola, praticamente metà squadra. Mayoral l’avrei messo a partita in corso per non dargli troppe responsabilità, ma è una buona squadra e non mi dispiace. Lo Young Boys non è irresistibile ma non mi fido di queste squadre svizzere. L’Europa League è importante anche per abituarsi a vincere, anche perché stasera ci sono nuovamente i Friedkin”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “È una grande occasione per quelli che giocano meno, se la interpreti bene è un discorso ma se poi vai lì per fare un dispetto a qualcuno è un altro conto. Ma non credo si corra questo rischio, è gente che vuole far vedere qualcosa, anche perché altrimenti quei tre lì non li schiodi in attacco”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è in crescita, ma vedo insidie enormi stasera. Sono contrario al turnover esagerato. La Roma di stasera, con quegli 11, non sono convinto che vinca facilmente mentre con i titolari avrebbe vita facile. Per questo se vincerà credo che comunque avrà bisogno di rimontare inserendo i titolari a gara in corso”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma fa troppi cambi, sono esagerati. Il trio d’attacco che stasera viene smontato è la parte migliore della squadra. Delle tre italiane stasera la squadra di Fonseca è quella che rischia di più”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma dell’Europa League cosa importa? Deve tentare di entrare nelle quattro di Champions. Non a casa stasera, dal Milan al Napoli, fanno tutti turnover”.