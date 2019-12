‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma di Firenze è una grande squadra, ma ora può perdere qualcosa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vista a Firenze mi è sembrata una grande squadra ma può perdere qualcosa nelle prossime due di campionato. Torino e Juventus sono partite difficili, contando anche che arrivano dopo le vacanze alle Maldive e alle Seyschelles”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non dimentichiamoci che c’è la sosta. Non sappiamo come tornerà la Roma dopo le vacanze. Andatevi a vedere tutti gli anni da quando è iniziato il campionato come sono tornati dopo le feste.”

Roberto Puzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha chiuso benissimo il 2019, ha dimostrato di essere squadra, di avere obiettivi con un allenatore che ha le idee chiare. Ora recupererà gli infortunati, che ritrovano una squadra in salute con identità e qualità. Il mercato? Ora è difficile trovare un giocatore che possa trovare spazio tra i titolari”.