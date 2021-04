‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La formazione schierata contro il Torino era imbarazzante”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra che la Roma abbia alzato bandiera bianca. Considero imbarazzante la formazione messa in campo contro il Torino, non si fa ciò che ha fatto Fonseca. Reynolds non può giocare in Serie A, non avrebbe giocato nemmeno al Benevento. L’unico difensore affidabile che ha la Roma in questo momento col Manchester United sarà squalificato“.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io condivido le scelte di Fonseca: contro il Torino la Roma è stata avanti nel punteggio per larga parte del match, nel primo tempo è più volte andata vicino al gol. Se avesse giocato il 30% del vero Pedro, i giallorossi avrebbero chiuso la prima frazione sul 3-0. Il campionato di Fonseca è deludente, ma nel bilancio della stagione va messa anche l’Europa League“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Superlega nasce per soddisfare anche i tifosi. La gente non vuole più vedere le partite inutili e noiose. Ne è la dimostrazione anche la Coppa Italia quando tra le semifinaliste arrivano le squadre minori. Gli ascolti calano di tanto. Ora non ci saranno stravolgimenti nelle Coppe europee, non credo che arriveranno a tanto, mi auguro di no, anche se il segnale arrivato è di rottura netta. Lo hanno annunciato da tempo e adesso lo hanno fatto. I club fondatori non si fidano più di questo tipo di calcio. La Roma? Fonseca col Torino ha messo in campo una squadra impresentabile”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “Con la Superlega anche i campionati vengono falsati, perché chi ci partecipa poi non mette tutto l’impegno di oggi negli scontri diretti e durante il torneo. Ora dopo il ‘boom boom’ ora troveranno degli accordi. Hanno lanciato l’idea, la faranno, ma non mi aspetto grandi sorprese. Non riusciranno ad escludere le squadre dalle Coppe europee”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104.5): “Con la Superlega il ricco diventa sempre più ricco e il povero sempre più povero. Ora deve scendere in campo la politica, e credo che escludere le squadre dalla Champions non sarà la scelta che prenderanno“.