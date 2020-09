‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Impossibile ad ora credere in questa Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’addio di Florenzi, che quindi va bene per il PSG e non per la Roma, è grave. Ci sarebbero gli estremi per mandare via Fonseca. Prendere Izzo e Smalling sarebbe come andare a Sanremo con Modugno e Claudio Villa. L’ideale sarebbe poi acquistare anche un portiere”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cristante? Era arrivato come trequartista e gli hanno fatto fare lo stopper. Dai 12 gol con l’Atalanta a marcare Simeone. Smalling dobbiamo considerarlo arrivato, Izzo no. Ho visto col Cagliari una difesa inesistente, mi sono quasi sentito male. Se non arriva nessuno Fonseca deve tornare a 4. Per giocare a 5 di centrali ne devi avere 5, visto che Jesus va al Genoa e Fazio l’hanno ‘fatto fuori’: Mancini, Ibanez che è un ragazzino, Smalling, Izzo e poi ne manca almeno un altro. Poi i terzini, il portiere… Ieri ho visto Florenzi migliore in campo del PSG ieri e ho pensato ai 500mila euro di prestito. Ora devi prendere un terzino che ti costerà più di così. Per l’esordio il Verona è messo male, però può comunque metterti in grande difficoltà anche senza tanti dei giocatori dello scorso anno, se corrono ancora allo stesso modo”.



Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Come si fa a credere oggi nella Roma? A meno che in questi giorni Friedkin non compri tutti quelli che deve comprare. Izzo e Smalling non ci sono ancora, ma ad ora come si fa a puntare sulla Roma? L’inglese è fondamentale, se arriva anche Izzo è meglio, è un buon giocatore. Loro due con Mancini, anche se non sai chi mettere a sinistra, sono giocatori di livello. Ibanez non è pronto per giocare a questi livelli, indovina una partita e ne sbaglia due. Uno forte non ne sbaglia neanche una”.



Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin farà cose grandi, vedrete, ne sono convinto. Mi dicono che la Roma non ha mai pensato ad un ritorno di El Shaarawy per quattro mesi, sarebbe una scelta non da grande club. Mi arriva anche che la Roma, nell’ambito di Izzo, sta trattando la cessione di Cristante al Torino. Dzeko? Pirlo vuole lui e il bosniaco vuole andare”.



Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “El Shaarawy per quattro mesi sarebbe un bel comodo. Io la farei come operazione. Non è che i tifosi della Roma si disperano per Izzo, speriamo invece che arrivi Smalling. Il campionato è alle porte, credo sia opportuno portare dentro giocatori di grande spessore e garanzia. L’importante è che arrivi Smalling, poi si vedrà chi gioca a sinistra. Intanto prendi una sicurezza. Kolarov mancherà tanto, però se l’hanno mandato via ci sarà un motivo…”



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma riesce a prendere sia Smalling che Izzo, con Mancini farebbe un’ottima difesa a tre. Il problema è capire se la Roma vuole o meno sostituire Zaniolo, perché quest’anno non avrà a disposizione il giocatore più forte della rosa, quello che fa la differenza. El Shaarawy? No, per quattro mesi no e poi ha caratteristiche diverse da Zaniolo”.