‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Credo che Pinto abbia già in pugno il centrocampista””

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Ugo Trani (Centro Suono Sport 101,5): “Sono convinto che non è Pinto ad incidere sul mercato della Roma. I giocatori arrivati non sono frutto né del lavoro di Pinto né di Mourinho. Spero che a gennaio sia Pinto a scegliere. Tra l’altro spero che alcuni giocatori ce l’abbia già in mano. La Roma non ha mollato Zakaria, ma è il giocatore che non viene. Per ma il piano A è Xhaka con cui puoi fare una trattativa. Lo svizzero è a fine contratto per cui è lui che sceglie dove andare. Witsel si può prendere. La Juve non prende Witsel perché Zakaria è più giovane. Io sono convinto che la Roma abbia già il nome del centrocampista".