‘RADIO PENSIERI’, ZAMPA: “Fossi l’agente di Florenzi gli consiglierei di guardarsi intorno”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Antonio Felici (Centro Suono Sport – Te La Do Io Tokyo – 101,5): “Florenzi ha l’indole del gregario. Non è un leader e l’errore della Roma è stato fatto a monte perché anche lo spogliatoio non lo riconosce come capitano”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport – Te La Do Io Tokyo – 101,5): “C’è un caso Florenzi e questo è abbastanza evidente. Dopo Genova è successo qualcosa che lo ha portato dalla parte dello spogliatoio che non decide. Ora è naturale chiedersi se è giusto tenere un giocatore così in rosa e perché nessuno nella Roma sposi la sua causa, tifosi compresi”.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio – 90.0): “Si potrebbe tentare di vendere Florenzi a gennaio. Mi dispiacerebbe vederlo all’Inter, non intavolerei una trattativa per uno scambio con Vecino, piuttosto chiederei Karamoh perché secondo me è un gran talento. La Roma deve puntare su Kluivert: penso che diventerà un campione. Totti quando aveva 20 anni non era titolare in Serie A, lui invece sì: crescendo diventerà davvero forte”.

Carlo Zampa (Nsl Radio – 90.0): “Scambio Hysaj-Florenzi? Sarebbe l’ennesimo esterno destro difensivo che la Roma sta cercando. È ovvio che la società non veda Florenzi terzino: in questi anni ha cercato sempre giocatori con caratteristiche diverse dalle sue. Per me non è un terzino, lo vedo meglio come esterno d’attacco o al massimo mezzala: in avanti la Roma ha abbastanza giocatori quindi avrebbe poco spazio, se fossi il procuratore gli consiglierei di guardarsi intorno. Penso che se verrà ceduto sarà a fine stagione, per gennaio mi sembra improbabile”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio – 90.0): “Spinazzola è un giocatore elegante, con una bellissima corsa, ma quando sei fragile muscolarmente tendi a fermarti preventivamente: oltre agli infortuni che hai, ci sono vari acciacchi che ti danno fastidio. Se Spinazzola fosse stato un calciatore integro stava ancora alla Juve. Pensavo che anche Pastore fosse finito in questo tunnel, invece allenandosi bene, cambiando qualcosa nell’alimentazione e soprattutto la fiducia del tecnico hanno diminuito questi infortuni. La situazione Florenzi ormai mi ha annoiato, penso che sia soprattutto un problema tecnico”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Non ci vedrei niente di strano se Florenzi a dicembre dovesse parlare con la società se dovesse rimanere in panchina. È felice? Non credo, ma non c’è stato alcun problema tra lui e Fonseca che io sappia. Sul mercato credo si guardi più al mediano, davanti Kalinic torna a correre tra un mese. Quanto è difficile per i grandi giocatori mettersi in discussione? Quanto è difficile restare nella realtà quando sei così grande? Non vale solo per Totti, ma anche per Ronaldo, Del Piero, lo stesso De Rossi… Quanto è stato difficile accettare che la società gli abbia detto ‘basta, per noi devi fare altro e non più il calciatore’? Non l’ha accettato neanche lui che ha un’intelligenza superiore alla media”.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo 92,7): “Per la Roma in questa sosta è fondamentale il recupero fisico e mentale di alcuni giocatori. Sull’aspetto tattico e delle strategie non sono preoccupato perché la squadra ha tante conoscenze. Dzeko? A volte quando c’è sovraccarico conviene proprio non fare allenamento, in Nazionale comunque non è che vai a forzare più di tanto”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “Florenzi non sarà titolare in Nazionale, ma farà parte del gruppo. Spero che giocando con l’Italia si ricarichi un po’ visto che questa situazione lo sta deprimendo. Penso comunque che o lui o l’agente debba chiedere un chiarimento alla società”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “Florenzi per me non sarà il terzino titolare della Nazionale perché Mancini gioca con la difesa a 3+1 che è Di Lorenzo, molto più difensivo di lui. Spero che giochi un tempo con l’Italia. La Roma dovrebbe cederlo e penso che sia intenzionata a farlo: si libererebbe di un ingaggio importante“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “Fonseca per me è un bugiardo perché ha tutto il diritto di non far giocare Florenzi, ma non puoi dire che è un giocatore importante e poi non lo fai giocare. Non puoi dire che è un’opzione e poi fai giocare Santon, ora come ora Florenzi è niente. Preferirgli Santon e non farlo giocare è una cattiveria. Mi rifiuto di pensare che sia più scarso di lui”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Nazionale la scelta dei terzini è più ampia, pensare che Florenzi faccia quel ruolo è difficile… Anche io come terzino non lo vedo bene, certo non avere la possibilità di giocare neanche un minuto… Forse è successo qualcosa: terzino non lo vedi, ma non è che lo metti in porta che fa dei danni. È un ruolo che ha già fatto, se lo metti lì non è un dramma. Non so se è successo qualcosa, di certo le cose non quadrano”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so cosa può essere successo con Florenzi, può essere anche che si sia chiuso un ciclo. Credo che la situazione sia paradossale: terzino non lo è, ma è uno che si può adattare in tanti altri ruoli soprattutto in emergenza. Non mi scandalizzerei, che caso è? Un allenatore fa una scelta e lo mette fuori. Florenzi dovrebbe prendere atto di questa situazione e considerare di lasciare la Roma, non tutto per forza deve durare in eterno. Può andare in una squadra che lo può valorizzare, penso che all’Inter si troverebbe benissimo. Questa situazione fa male sia a lui che alla Roma. Tra i tifosi è il capitano meno amato”.