‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Fonseca ha sbagliato con Florenzi, non può essere meglio Santon”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina – 104.5): “Non riesco a capire la motivazione di questa sistematica esclusione di Florenzi. E’ paradossale che giochi titolare con la Nazionale e non con la Roma. Molto probabilmente farà parte dei 23 a Euro 2020, perché gode di una stima incondizionata del tecnico Mancini”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104.5): “Il ballottaggio è Tonali-Zaniolo, secondo me giocherà il giocatore della Roma. In futuro potrebbe giocare anche da esterno, ma non stasera. Fonseca ha sbagliato con Florenzi, non può preferirgli Santon”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104.5): “Spero che con la Bosnia Dzeko possa rigenerarsi. La Roma avrà un Florenzi rigenerato dalla Nazionale, se questa sera farà una grande partita Fonseca lo riproporrà dal primo minuto. E’ assurdo che un giocatore che parte titolare in nazionale non giochi con la Roma da 7 partite ”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104.5): “Florenzi dal primo minuto? Sono contento se gioca. È tanto tempo che non scende in campo, non gli si può chiedere di fare una grandissima partita. Florenzi farà parte sicuramente del gruppo che andrà agli Europei, Mancini vuole dargli fiducia. Florenzi non è un terzino secondo me, ma se lo fa Santon lo può fare anche lui”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Florenzi, alla vigilia della partita contro il Borussia, ha risposto male a Fonseca, quando ha capito che era dietro nelle rotazioni anche a Santon”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dopo la sosta la Roma ritroverà quelli che erano in infermeria. Pellegrini darà modo a Mancini di tornare in difesa e Mkhitaryan giocherà al posto di Kluivert. Io aggiungo, però, che Fonseca deve ritrovare il vero Dzeko, perché in fase realizzativa sta attraversando una fase negativa”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La rinascita di Pastore è una nota positiva per la Roma. Ora c’è da vedere se Fonseca gli darà fiducia anche dopo i rientri degli infortunati. Lui ha classe e tecnica e si vede che ioca più sereno perché sa che non deve fare un ruolo di copertura”.