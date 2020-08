‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “De Rossi scelta da applausi”. RENGA: “Non può fare peggio di Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko ha dato una bella spinta a Fonseca. Da quello che mi risulta è in forte discussione”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sulla carta De Rossi è nato allenatore, Pirlo no. Già lo era quando giocava, se la Roma scegliesse lui applaudirei”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Pirlo si apre una nuova fase degli allenatori, i gestori alla Zidane. A De Rossi come allenatore della Roma dico subito sì. Peggio di Fonseca non può fare, il portoghese ha fallito tutto. Per rinascere a volte si riparte anche da chi è stato importante”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “De Rossi per la Roma andrebbe bene, ma è un punto interrogativo. È un’operazione sentimentale che si può provare”.

Stefano Carina (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il nome dell’allenatore della Roma è legato a quello del nuovo D.S. C’ la possibilità che la nuova proprietà possa affidarsi a Totti direttore tecnico e De Rossi allenatore. Ma bisogna aspettare, è tutto prematuro, ma l’idea è stata prospettata a Friedkin. L’analisi su Fonseca c’è, perché la stagione è stata tutt’altro che positiva, ma il poco tempo gioca a suo favore”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “A me Fonseca quest’anno non mi era dispiaciuto, ma dopo la sconfitta con il Siviglia mi è un po’ calato, per come la squadra ha perso. Il campionato della Roma è stato molto anonimo. Però da qui a cambiare tutto, a prendere De Rossi, mi sembra un’esagerazione. Io confermerei Fonseca, a patto però che abbia le idee un po’ più chiare”.