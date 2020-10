‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Dalla Roma sono passati dirigenti incapaci, con Sabatini era un’altra musica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarri alla Roma potrebbe fare grandi cose. In giallorosso sono passati dirigenti incapaci. Con Sabatini era un’altra musica”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vedo la Roma tra quinto e sesto posto, difficile che riesca ad andare oltre. Ci si mette anche la sfortuna. L’infortunio a Zaniolo non ci voleva. La squadra galleggia nella mediocrità”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le piazze ideali per Sarri sono Fiorentina e Roma. I giallorossi non hanno fatto un mercato incredibile, ma vista la situazione del bilancio Friedkin lo scuso, ha trovato enormi difficoltà. Senza di lui che fine avrebbe fatto la Roma?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le voci sul cambio allenatore te le porterai fino a fine stagione, e Fonseca deve fare come Pioli al Milan. Ma gli servirà una mano da Dzeko per cambiare la storia, altrimenti sarà dura e le voci di un nuovo tecnico saranno pesanti per mesi e mesi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarri alla Roma? L’opinione non bellissima su Fonseca è iniziata a giugno, ma per il bene della Roma, un club che si sta riorganizzando con una nuova priorità, queste voci di un nuovo allenatore non fanno bene. Fonseca non sta andando malissimo, alti e bassi e adesso con il ritorno di Smalling le cose potrebbero migliorare”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nel rosso in bilancio della Roma c’è qualcosa che non mi torna. Ma come? Allora tutti i campioni venduti, tipo Alisson, Salah, Marquinhos eccetera, non serviva per sistemare i conti? Bisogna spiegare un po’ meglio la gestione Pallotta”.