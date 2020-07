‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Fonseca in confusione”. PRUZZO: “Dice delle cose, poi ne fa altre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mancini, Cristante e Ibanez in difesa? Non ci siamo. Se la formazione è questa c’è aria di “sveglia”. La formazione non può essere questa assolutamente”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non riesco a capire perché si dovrebbe giocare col 3-5-2. Gli attaccanti sono sempre stati tre e ora diventano due? La fortuna della Roma è che il Parma non è forte come prima. La difesa giallorossa comunque non mi ispira fiducia”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca mi sembra un po’ in confusione. Ancora non ha capito quale sia la Roma migliore e fa gli esperimenti. Significa che ancora l’identità della squadra non ce l’ha in pugno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cristante arretrato ci può stare, ma spero che stasera si possa vedere un atteggiamento migliore. La Roma sembra che stia contando le partite sperando di finire il prima possibile. Ci vuole qualche vittoria. La formazione conta fino ad un certo punto, serve una testa giusta. Occhio al Parma, lì davanti possono farti male. Fonseca continua a dire certe cose, poi in campo se ne vedono altre”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5):“Cristante il centrale lo può fare, ma la Roma non ha mai convinto in questo campionato. E non so cosa può succedere stasera, l’avversario è rognoso e la Roma non sta bene. Il risultato? Può succedere di tutto”.