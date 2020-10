‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Con Smalling salto di qualità”. PRUZZO: “Ma non basta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling è indispensabile per la Roma, ma non basta. Manca un terzino destro, ma non si può comunque chiedere la perfezione. Pedro è un grandissimo giocatore, poi Mancini può giocare anche a centrocampo e ci sono comunque tante soluzioni. Non ci sono alternative a destra e come vice-Dzeko”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Smalling fai un salto di qualità notevole, la difesa della Roma diventa un reparto davvero importante. Io continuerei con Pellegrini-Veretout a centrocampo”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Smalling la Roma ha una grande difesa, perché ha dei ragazzi molto bravi e lo capirete tra un po’ di tempo. Per me è Mancini quello che rischia di più, Ibanez è davvero bravo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non arriva Mayoral? Meno male. Vlahovic bravo, ma deve giocare e alla Roma serve un altro tipo di giocatore. Smalling non basta: se vuoi competere per il quarto posto ci vorrebbero anche un terzino destro, uno sinistro, un incontrista e un paio di attaccanti. Allo stato attuale, anche con l’inglese, la Roma non la vedo tra le prime quattro”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vlahovic? Serve uno già pronto, non un ‘vediamo se…’. Lui non trova spazio alla Fiorentina, immaginate qui a Roma. Secondo me a Fonseca servirebbe un centrocampista offensivo”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io se fossi la Roma prenderei De Sciglio che la Juve vuole dar via a tutti i costi: con lui hai un terzino che può andar bene a sinistra, a destra e anche in panchina. Smalling darebbe più certezze a una buona difesa”.