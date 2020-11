‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Con Milik ed El Shaarawy la Roma farebbe due grandi acquisti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisogna tenere conto delle difficoltà di Juventus e Inter. Nel gruppone che punta al primo posto io ci metto anche la Roma”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin aspettano che Campos si liberi dal Lille, è lui il profilo individuato dalla presidenza. Potrebbe fare anche il consulente, non per forza il ds. Per Scalera è fatta, farà il dg. Qualsiasi club che punta allo scudetto ha due centravanti di ottimo livello. Su Mayoral la Roma ha fatto un investimento, ma non è un profillo alla Milik“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Anche quest’anno Dzeko, quando ha giocato, è stato fondamentale. Con Milik ed El Shaarawy la Roma farebbe due acquisti importantissimi, già adesso in attacco è fortissima. Escludo che i Friedkin possano permettere a Campos di lavorare da Montecarlo“.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non è dipendente da nessuno, segnano un po’ tutti. Dzeko è un giocatore importante, ma ha sulla coscienza la partita con la Juventus. E’ giusto comunque prendere un’alternativa“.