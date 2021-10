‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Con l’addio di Fienga si è chiusa un’epoca”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92,7): “Da diversi mesi Fienga non era più al centro delle attività della Roma, ma questa decisione d’addio potrebbe essere stata maturata nelle ultime settimane. Il nuovo CEO non è il primo esterno rispetto al calcio: il suo curriculum è di altissimo profilo, è una figura formalmente inattaccabile. Ma io ho un’impresssione: questa è sempre più la Roma di Friedkin"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zakaria è stato seguito già in estate. A prescindere dal suo acquisto, la Roma dovrà intervenire sul mercato. Credo possa essere una buona soluzione, anche se è ancora presto per arrivare a conclusioni"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Con l’addio di Fienga si è chiusa un’epoca. I Friedkin si sono affidati a lui per un periodo di transizione e ha gestito bene questo passaggio di poteri. Zakaria? È svizzero come Xhaka, ma non ha le sue caratteristiche tecniche”

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zakaria non è giovane, a ventiquattro anni o ci sei o non ci sei. Mi chiedo se la Roma abbia un sedicenne o un diciassettenne da inserire in rosa, come Gavi nel Barcellona”