‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Bisognerebbe trovare un posto a El Shaarawy”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Fiorentina ha paura della retrocessione, la squadra è in grande difficoltà e non ha quelle qualità che servono per giocare un altro tipo di campionato“.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fiorentina-Roma è a rischio trappola per i giallorossi. Ho la sensazione che i viola possano fare una grande prestazione e mettere in difficoltà una squadra più forte. Possono azzeccare quelle gare in cui hanno meno da perdere“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non credo che la gara con la Fiorentina possa rappresentare una trappola per la Roma, anche se i viola hanno cinque-sei elementi di livello. Bisognerebbe trovare un posto a El Shaarawy, è un giocatore di livello e alla Roma farebbe molto comodo: io l’avrei visto al posto di Mayoral“.