‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Bisogna puntare alla coppa, la qualificazione in Champions un miraggio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è un giocatore straordinario che si è perso nella partita di andata col Sassuolo e non è più stato lui. Quando arrivi a una certa età conta anche la condizione fisica, è stato un giocatore irriconoscibile. Non ha il cambio di passo e il ritmo. La Roma lo deve recuperare. Per la Roma andare in Champions attraverso il campionato è quasi impossibile, anche perché ha l’Europa League. Le ultime partite la Roma l’ha pagato. Ha tanti infortunati e giocatori indietro. Smalling non si capisce quando rientra, Kumbulla ha finito la stagione, Cristante non sta bene. Dietro non ne hanno uno sano”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Scegliere l’Europa League sul campionato? La coppa è difficile, non è che c’è un cammino facile. In questo momento se fossi la Roma cercherei di fare un turnover ragionato non rinunciando a nulla. Bisognerebbe capire Smalling cos’ha, non è una cosa normale”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me bisogna puntare alla coppa. La qualificazione in Champions è un miraggio. In coppa è difficile ma non impossibile, ci deve puntare. Noi diamo le colpe alle nazionali ma il calendario ha la colpa, si gioca troppo. Sono tanti i giocatori infortunati. Smalling ha sempre fatto una rincorsa a tornare, non sei mai in condizione veramente e torni e ti rifai male”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è in un momento difficile, gira a vuoto si innervosisce, non ne ha azzeccata più una e poi se la prende anche con Fonseca. Lui e Mkhitaryan sono due che stanno mancando troppo alla Roma. E con un Dzeko è in difficoltà, diventa dura. La Roma deve cercare di restare in corsa su tutte e due i fronti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro era partito bene, è stato anche determinante all’inizio. Ora sembra un giocatore normale. La Roma ci aveva puntato su di lui e su Mkhitaryan, perché avevano qualità e facevano da raccordo tra centrocampo e attacco. Questo potrebbe essere anche un motivo per il quale la Roma ha steccato gli scontri diretti con le big”.