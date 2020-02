‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “Se non arriva Mahrez, si parlerà di campagna acquisti da buttare…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Teleradiostereo 92.7): “La Roma dovrebbe essere più astuta. Qui se non viene Mahrez si parlerà di una campagna acquisti da buttare. Penso che la squadra sia più completa dello scorso anno, secondo me è stata fatta una campagna acquisti importante. E con l’affare Mahrez ci hanno dimostrato che sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni per un calciatore…“.

Andrea Pugliese (Teleradiostereo 92.7): “Ho l’impressione che serva un difensore centrale che abbia velocità, scatti, rientri e recuperi. Mi verrebbe in mente un profilo a metà tra Manolas e Fazio, sarebbe il giocatore ideale. Alla fine penso che arriverà, anche se questo prevederà un’uscita in difesa. Da Trigoria mi dicono che Skorupski viene valutato tra i 10 e i 12 milioni, mi sembrano tanti. Oggi in conferenza Pellegrini mi ha fatto un’ottima impressione, è umile, maturo e allo stesso tempo ambizioso. La felicità traspariva dal suo sguardo, la Roma è veramente casa sua. Se ti cerca la Juve e questo Milan, non è da tutti dire ‘A me interessava solo tornare a Roma’”.

Nando Orsi (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Mahrez è un ottimo giocatore, che ha avuto l’anno di grazia come tutto il Leicester, ma per 40 milioni in Europa ci sono giocatori come lui o addirittura più forti. Monchi parla di Mahrez perché c’è stata l’offerta, sugli altri nomi hanno fatto solo sondaggi. Cuadrado è bravo, ma è un giocatore differente da Mahrez. La Roma resta la seconda o terza forza del campionato, ha qualcosa in meno del Napoli perché ha cambiato di più rispetto alla squadra di Sarri. Tutte e due sono superiori alle milanesi”.



Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Da quello che ha detto oggi pomeriggio Monchi, sembra che Mahrez non arriverà. La Roma è già forte, ma se vuoi essere ancora più forte devi aggiungere qualcosa. Se non arriva Mahrez ma arriva l’altro turco, Defrel diventa titolare e la Roma ci perde in qualità”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma ha puntato tutto su Mahrez, ma è difficile convincere il Leicester che non si sposta dai 40 milioni. Come alternativa potrebbe andare bene Emre Mor. La Roma mi ispira fiducia. Si comincia a vedere il lavoro di Di Francesco e in America ha tenuto testa a club importanti. Ha fatto un mercato mirato, manca solo l’esterno destro d’attacco. Da questo giocatore si capirà il valore della squadra. Con i quattro posti Champions ci sarà un livellamento verso l’alto”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Nella trattativa per Mahrez è in atto una guerra di dichiarazioni tra i due club. Monchi non conferma nessun altro nome di quelli fatti in conferenza stampa. Allora mi chiedo: perché Mahrez lo commenta e questi altri nomi no? Cuadrado? Potrebbe andar bene ma bisogna vedere quanto costa. Secondo me la Roma non spenderà oltre i 25 milioni più bonus. Potrebbero esserci altre possibilità di giocatori che ancora non sono usciti tra i media. La richiesta del Leicester per Mahrez è davvero troppo alta. Li vale 40 milioni? Manolas è determinante per la difesa, la Roma non può permettersi di perderlo. Va preso anche un altro accanto a lui. La coppia Manolas-Fazio nella difesa a quattro non mi convince”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Chi sarà l’antagonista della Juve lo sapremo a Napoli. La competitività si è allargata, e bisogna vedere se la Juve è ancora forte senza Bonucci. La Roma ha cambiato l’allenatore e questo è importante. Il campo ci dirà qualcosa che oggi non possiamo ancora prevedere. Di Francesco ha bisogno di un giocatore di qualità, meglio se pronto subito. Altrimenti io a destra metterei Defrel”.

Ivan Zazzaroni (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Roma e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a Milan e Inter e la Juve è sempre la favorita. La situazione economica del Milan è complicata e molto borderline. Aspettiamo l’acquisto importante della Roma. Emre Mor è un talento, è quasi un dieci. Ha grandissime qualità, ma è diverso da Salah perché è uno che si accentra molto”.

Federico Nisii (Teleradiostereo 92.7): “Credo che Monchi speri ancora di portare Mahrez alla Roma. Non so fino a che punto si possa aspettare, ma il ds non ha ancora perso totalmente la fiducia su questo calciatore. Quando Monchi dice che arriverà comunque un calciatore importante, facciamo attenzione. Importante è ciò che Monchi e il tecnico ritengono importante. Traduco: per Monchi Under è importante. L’importanza è relativa all’utilità per la Roma, non alla fama del calciatore. Con Manolas c’è una schiarita, credo si arriverà al rinnovo con una clausola non alta per tenerlo tranquillo. Di Pellegrini mi ha colpito una cosa: l’ambizione. Lui si ritiene un calciatore importante, è convinto di poter scalare gerarchie. Sono contento che uno con questa personalità sia tornato alla Roma”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “C’è bisogno di cercare un esterno diverso da Mahrez. Ieri c’è stato un ultimatum da parte della Roma e in questo momento non mi sento di dire che la trattativa sia saltata al 100%, ma penso che la società abbia iniziato a cercare altre soluzioni. Vazquez non verrà alla Roma. Emre Mor è un giocatore che è entrato in un certo circuito da quest’anno iniziando a giocare con il Borussia Dortmund, mentre Under viene ancora da una realtà differente. Monchi ha tolto il paletto del giocatore mancino, adesso si possono cercare tanti altri nomi che prima erano stati scartati: in primis Cuadrado”

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “Se non dovesse arrivare Mahrez, Monchi potrebbe anche pensare di non prendere per forza un giocatore mancino. Adesso i tifosi si aspettano o l’algerino o un giocatore dello stesso livello”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma mi sembrava molto convinta su Mahrez. Berardi fatto adesso e non a giugno non me lo spiego. Secondo me Monchi sta aspettando che si abbassino i prezzi di alcuni giocatori e questo avviene verso la fine del mercato. Se un club inglese vuole Mahrez, la Roma non può competere. Se vedi i prezzi che girano adesso, Salah oggi lo avresti venduto al doppio”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla stessa cifra io tra Berardi e Mahrez prendo l’attaccante del Sassuolo. Ma Squinzi vuole tanti soldi lo stesso. Ora leggo che la Roma vuole un altro turco? Eh no… La Roma è una squadra che deve meritare di più. Berardi giocando nella Roma può diventare una stella vera”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è che sia Mahrez a frenare è che c’è un punto di vista economico diverso tra Leicester e la Roma. Emre Mor è buono ma è un altro ‘turchetto’ su quella fascia, un’altra scommessa o quasi. Lui e Under sono tutti e due bravi ma ancora giovani. Io prenderei Berardi, ma ti costa quanto Mahrez, anche se poi diventerebbero troppi gli ex-Sassuolo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La situazione di Mahrez sta andando troppo per le lunghe, evidentemente non c’è tutta questa volontà del giocatore. E’ una perdita di tempo per tutti. Non stiamo mica parlando del nuovo Maradona… Sarebbe opportuno che la Roma definisse la situaizone per consntire a Di Francesco a lavorare su una rosa completa”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole del tecnico del Leicester fanno parte del gioco delle parti. La trattativa esiste, poi bisogna vedere se va a buon fine o meno. L’accordo col giocatore conta fino ad un certo punto, la cosa più importante è tirar fuori 40 milioni e portarsi via Mahrez. Solo questo”.