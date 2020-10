‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Bene i Friedkin, ma serve tempo. Quarto posto impossibile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “I tifosi devono dare fiducia ai Friedkin, a me danno buone sensazioni. Intanto sono presenti e poi la campagna acquisti è stata ottima. Nonostante le difficoltà, loro c’erano. E in passato non succedeva. Togliere la società dalla borsa è una scelta logica, non ha senso restarci. Il quarto posto al momento è impossibile, ma non si può avere tutto e subito”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling è un buon ritorno, anche se il triennale è un contratto troppo lungo. Dietro sono messi bene. Quello del terzino destro è un ruolo un po’ scoperto, singolare che non abbiano trattenuto Florenzi. Sul mercato i giallorossi hanno fatto bene, quello che si poteva fare è stato fatto. Giudico bene i Friedkin e arrivare quarti non è impossibile”.