‘RADIO PENSIERI, FOCOLARI: “All’infortunio di Zaniolo non ci credo, c’è stato un problema”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo ha qualche atteggiamento da migliorare sicuramente, ma in campo è fenomenale. Un po’ mi ha ricordato Ronaldo il brasiliano. La Roma fa sapere che non lo vuole vendere, ma la possibilità che parta esiste”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo in campo è indiscutibile. Ma proprio per questo vorrei che qualcuno mi spieghi cosa è successo nella Roma. La prima domanda che andava fatta a Fonseca doveva essere questa. La squadra sta bene e può sicuramente ancora migliorare”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con quel gol Zaniolo mi ha ricordato Mazzola. Deve sicuramente migliorare, ma è un campione. All’infortunio non ci credo, c’è stato un problema ma queste cose si superano. Giocando da esterno si limita”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La nuova maglia della Roma mi piace, così come quelle di quest’anno. Da quello che vedo io mi sembra di capre che Zaniolo sia intenzionato a rimanere a Roma. Il nuovo sistema di gioco dà più certezze a molti giocatori, ma non capisco dove potrà giocare Pellegrini che sta provando ad essere importante per la squadra, ma non lo è ancora. Queste partite devono servire per arrivare bene in forma alla sfida contro il Siviglia”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono stato contento per Zaniolo perché la stessa azione che ha fatto nel gol meraviglioso di ieri l’aveva fatta quando si era infortunato. Spero che potrà essere un punto di riferimento della Roma del prossimo anno. Lo sarà?”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bella la nuova maglia vintage della Roma. Zaniolo deve uscire allo scoperto e dire se vuole restare o meno non solo con i post sui social. Ci vuole una bella intervista. La Roma, altrettanto apertamente, deve dire che intenzioni ha sul mercato”.