‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “A Friedkin servirà tempo”. RENGA: “Parte dalle macerie, ok anno di transizione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin deve dare qualche segnale forte, che non può essere solo la conferma di Zaniolo e Pellegrini”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin non ha la bacchetta magica. A dire “vincerò” sono bravi tutti. Sicuramente molte situazioni miglioreranno, ma ha bisogno di tempo. Per arrivare in alto la Roma deve cambiare molto”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Friedkin non si può chiedere la luna. Lui ha già azzerato i debiti, non gli si possono chiedere subito i grandi acquisti. Sicuramente si può progettare la ricostruzione. Tenere Zaniolo è già un grande segnale. Ovviamente ci sono tante cose da fare sulla rosa. Un anno di transizione gli si concede. Si riparte sulle macerie”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cinque anni per avere una squadra da scudetto sono tanti e si aggiungono agli altri novi già passati. La Champions deve essere l’obiettivo minimo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Firenze Commisso sta perdendo la pazienza perché forse ha capito di aver intrapreso una esperienza complicata. Staremo a vedere con Friedkin a Roma. A me interessa poco lo stadio o gli anni di programmazione, qui serve una squadra competitiva e acquistare subito giocatori importanti per vincere il campionato” .

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Un progetto quinquennale nel calcio mi sembra eccessivo. Forse per mettere a posto i conti, ma non a livello tecnico. Questa Roma non va rifondata, bastano due o tre ritocchi importanti ed ecco che sei competitivo per tornare in Champions. la cosa più importante è che non si continui a vendere i più bravi, altrimenti il cambio di proprietà non sarà servito a niente”.