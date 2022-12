‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Bisognerà vedere in che condizioni sarà Dybala”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Dybala quando tornerà bisognerà vedere in che condizioni sarà. Occorre ricominciare a pensare se fargli giocare tutte le partite, oppure gestirlo essendo un ragazzo su cui bisogna porre un'attenzione particolare per non rischiare nulla.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): “Se Messi smette, Dybala si avvicina alle sue caratteristiche. La Roma lo ritrova sicuramente riposato perché non ha giocato mai, si è soltanto allenato e quindi dovrebbe aver recuperato fisicamente. La Roma ritrova un Dybala sicuramente motivato a livello mentale. Bove è un ragazzo che deve mettersi in mostra e non ha avuto la possibilità perché ha giocato poco e perché non è semplice riconfermarsi sempre. Il Sassuolo potrebbe essere una buona esperienza.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): “Dybala nella Roma lo spazio lo avrà, mentre nell’Argentina no perché lì l’hanno battezzato come vice Messi. Però deve fare pochi giorni di vacanza e tornare subito a Roma, altrimenti tarderà a tornare in forma. In Qatar ha giocato poco. Frattesi sarebbe un ottimo acquisto ed è migliorato rispetto allo scorso anno. Ma la Roma deve risolvere alcuni equivoci: Cristante-Matic, la condizione di Pellegrini e di Wijnaldum.

Roberto Pruzzo ( Radio Radio Mattina - 104,5): "Dybala ha giocato poco in Qatar e quindi se si è allenato come ha fatto ora ovvero da una partita all'altra, è difficile che abbia una condizione ottimale. Dovrebbe fare un sacrificio e anticipare al massimo il rientro per potersi mettere in forma come ha sempre fatto". Frattesi penso che possa dare una mano in un reperto dove c'è assolutamente bisogno.

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): “In Giappone non erano state delle vere amichevoli, quelle in Portogallo vengono affrontate con un’altra intensità. Per questo è probabile che ci siano infortuni. Pellegrini è uscito per precauzione, ha preso solo una botta. Frattesi sarebbe buono per il centrocampo giallorosso. Lo vedo bene in coppia con Wijnaldum”.