‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI “La Roma si sente bella. Deve tornare ad essere umile”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Dopo la Conference League la Roma si è montata la testa, si sente tanto bella. Ma deve tornare ad essere umile. Forse abbiamo anche esagerato con i festeggiamenti. Ieri forse miglior partita dal punto di vista emotivo, ma realizzi troppo poco. Si può dare un 5,5 ad oggi a questa squadra. Ieri dovevi vincere e a Torino perdere. Ora devi provarci con l'Inter, ma non sappiamo ancora che squadra giocherà. La Roma ha l'obbligo ti tornare in Champions".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Ormai ho la sensazione che la Roma sia dipendente da Dybala. Essere la nona squadra in serie in attacco, per un club che punta ad arrivare tra il primo e il quarto posto fa sorridere. Sono felice che oggi i tifosi siano arrabbiati, anche uscendo dallo stadio l'umore era quello, perché a mio avviso è un sintomo di crescita e non di distruzione. Se giochi una partita come ieri ma non riesci a mettere dentro una partita è un grande problema. C'è grande paura in campo, se avessimo giocato per altre tre ore la palla non sarebbe entrata lo stesso".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io sono d’accordo che la Roma non meritasse di perdere, però questa grande partita della Roma io non l’ho vista. L’occasione più clamorosa l’ha avuto l’Atalanta, la più bella di Abraham è stato il salvataggio sulla linea. Se a tu per tu con il portiere sbagliano, il problema è della Roma. E’ vero che meritava di pareggiare almeno, siamo tutti d’accordo. Ma è un dato negativo che non riesce a vincere la partita. Ti manca Dybala che è la cosa più massacrante perchè sai che se non c’è soffri. E infatti. La partita più facile, come ha detto Mourinho, l’hai persa".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se Abraham sbaglia gol così diventa dura. La Roma ha difficoltà realizzativa e questo è un problema. Poi ci si mette anche l'arbitro. Io una Roma così in controllo della partita non me la ricordavo, anche se a fine primo tempo arrivi due volte davanti al portiere e sarebbe opportuno che i calciatori facessero gol. Viene fuori una prestazione che non sai come quantificare. L’Atalanta ha fatto quel che ha potuto, ti devi leccare le ferite e cercare di essere più cinico. La Roma ha il limite di non saper sfruttare le opportunità".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il problema della Roma è che non fa gol, Mourinho e la squadra devono migliorare questo problema altrimenti sono guai perché nel calcio conta solo questo",

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri per la Roma è stato un incidente di percorso, contro una squadra che non è da buttar via, solida, difficile da affrontare. La Roma ha tirato molto in porta ma poche volte ha presolo specchio".