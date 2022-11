‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Questa Roma non si diverte, gioca sempre sui nervi”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Questa Roma non si diverte, gioca sempre sui nervi. Per accendersi e lottare ha bisogno sempre di episodi spiacevoli per riscattarsi. Mi prendo la voglia di vincere anche un'amichevole, è lo specchio del suo allenatore. Ma ieri mi sono fatto i conti e la Roma ha 10 giocatori molto validi, possibile che non si possa fare meglio di così. Ovvio, non è la migliore rosa in Italia, ma non chiediamo lo scudetto. Anche l'allenatore non sorride mai".