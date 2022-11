‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Prendere Dybala è stato un miracolo”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “La Roma sul mercato in estate è andata oltre la mia immaginazione. E’ stato un miracolo prendere Dybala. La Roma ha dei limiti, fino a quando non si strutturerà dal punto di vista dei ricavi la situazione non cambierà. Ad oggi non è al livello dei top club europei. Mourinho non si fa scrupoli ad evidenziare la esigenze di questa squadra. Il mister ha sempre detto che gli piace stare qui ma lui è un perenne scontento. Questa cosa stimola a fare qualcosa in più, lui ha l’ossessione di vincere. E’ presto per giudicare la stagione”.