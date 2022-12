‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mou? Mendes ha ascoltato la proposta del Portogallo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Weekend difficile tra l'addio di Mihajlovic e Sconcerti. Ho visto la finale del Mondiale da spettatore neutrale, non simpatizzando né per l'Argentina né per la Francia. Quello che arriva è che il calcio lo fanno i Campioni. Dopo le amichevoli credo che vada acceso un faro sulla Roma, ma non ho grande ottimismo, spero di sbagliare. Il procuratore di Mourinho, Mendes, è andato ad ascoltare la proposta del Portogallo. Da Trigoria, la Roma ha chiarito però che non ci sarà la possibilità del doppio incarico e che chiunque voglia l'allenatore dovrà pagare. Sta succedendo qualcosa".