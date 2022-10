‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “La Roma deve puntare ad arrivare prima nel girone”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Domani la Roma deve vincere all'Olimpico. Mi sorprenderei se non ci fosse Dybala titolare nella formazione. Sarà una partita molto difficile, non ti puoi rilassare adesso, la Roma deve puntare ad arrivare prima nel girone".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "È una partita complicata per la Roma. Il Betis è al vertice in Liga. Non è un avversario semplice, la qualificazione non è scontata. Arrivare secondi nel girone diventa pericoloso perché bisognerà fare un turno in più".