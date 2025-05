‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Contattato Allegri ma il nuovo tecnico è sotto contratto”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90.9): "Ho dubbi sul fatto che la Roma non abbia ancora fatto un'offerta a Svilar. Il nodo è la clausola e credo che la Roma voglia metterne una importante. Se Onana vale 50 milioni, Svilar ne vale di più. È un classe '99 e ha ancora 10 anni di carriera. Ghisolfi ha detto che c'è tempo ma forse c'è ancora da discutere. Se la Roma dovesse andare in Champions i 60 milioni per Svilar non li prenderei neanche in considerazione. Un dirigente di calcio come Ghisolfi dovrebbe essere lungimirante".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): "In questo momento, dato che c’è incertezza, mi sto gustando la classifica. Non mi aspettavo di essere in corsa per la Champions. La Roma di Ranieri che vince sempre 1-0 è diventata un incubo per tutti. Un’eventuale qualificazione in Champions potrebbe aprire le porte ad un allenatore più prestigioso. Sono terrorizzato dall’idea di un 'coniglio dal cilindro' come Farioli, per me sarebbe una prospettiva triste. Per questo spero nella Champions, non mi accontenterei di uno peggiore di Ranieri. Koné in Francia viene tenuto in considerazione perché è in nazionale ed è uno che gioca spesso e bene. Koné è uno dei patrimoni della Roma, è cresciuto anche nel corso della stagione".