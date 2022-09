‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Giocare all’Olimpico è un’emozione continua”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Emozionante l’applauso che a fine partita ha fatto il portiere dell’Helsinki verso la curva sud, che ha ricambiato il gesto sportivo. Emozionante vedere come un avversario che ha appena preso tre gol, riconosca la bellezza del tifo romanista. I tifosi sono stati capaci di esaurire lo stadio di giovedì sera, a pochi giorni da una partita importante come quella contro l’Atalanta. In casa è un’emozione continua".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Erano palesi le difficoltà della Roma nel primo tempo, non era un gioco fluido e l'avversario anche se in 10 è stato bravo a contenere. Mourinho non credo voglia sconvolgere nuovamente la squadra contro l'Atalanta. Secondo me ci sono 4-5 giocatori imprescindibili per la formazione che scende in campo. Zaniolo con la palla al piede non lo prendi, credo che domenica sarà difficile, la coperta è corta. Mi aspetto Pellegrini in mediana".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri serviva sbloccare subito la partita. Non si è giocato contro il Real Madrid, ma contro l'Helsinki. Anche Mourinho ha detto lo stesso a fine match, 11 contro 10 serviva solo bloccare il risultato. L'Atalanta è una squadra pericolosa, anche se ultimamente assale meno. Manca tanto Zapata, e in fase difensiva ogni tanto concedono stesso discorso per gli esterni".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dopo il caso Dybala io sono stato molto duro con la Juventus: entra e sblocca la partita. Per quanto riguarda il sistema di gioco Mourinho è ancorato a i due centrali, forse cambierà qualcosa ma non adesso. Quando si parla di retrocedere Pellegrini non sono mai troppo convinto, non avendo un sopporto difensivo concreto. È un azzardo se vuoi fare una partita d'attacco, si sbilancia molto".