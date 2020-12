‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “Alla Roma Milik sarebbe la riserva di Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve riuscire a vendere quegli esuberi inutili, e ce ne sono tanti. Ma credo che sarà difficile trovare squadre con quel tipo di ingaggio che hanno. Ma Pastore ancora sta a Trigoria? Incredibile… Se va via Carles Perez, io El Shaarawy lo riprenderei, mi sembra ancora un giocatore che ha ancora da dare qualcosa, può essere un’alternativa a Mkhitaryan. Alla Roma servirebbe pure un jolly di fascia”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A chi può servire Milik? La Roma ha Dzeko. Fin quando ci sarà il bosniaco, Milik potrà fare solo la riserva. La Roma è una squadra che dando il massimo può competere per la Champions. Al di là del portiere, sul mercato, non vedo esigenze per Fonseca“.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pau Lopez? Nelle statistiche c’è il precedente illustre di Alisson. Trovare un portiere ‘migliore di…’ non è facile: o punti su un giovanissimo o fai di necessità virtù. Mirante e Pau Lopez non danno la massima affidabilità e questo è uno dei problemi della Roma. Mercato? La Roma riavrà Zaniolo: può essere il giocatore che cambia tutta la squadra“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La priorità della Roma sul mercato è sulle fasce. Karsdorp fa buone partite, ma anche diversi errori. Nelle altre posizioni la squadra è coperta: a centrocampo per esempio c’è Villar, che è molto bravo“.