‘RADIO PENSIERI’, FELICI: “Per un grande progetto non si può scegliere un ds dalla B tedesca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport – 101,5): “Chissà che a consigliare Boldt alla Roma non sia stato Voeller. Comunque la Germania ai Friedkin piace, c’è anche Rangnick. Sulla parte sportiva la presidenza non si fida molto di Fienga, però a mio avviso serve una figura importante, carismatica: io ero favorevole riguardo a Paratici, ma l’importante è che non arrivino dirigenti particolari come Campos o lo stesso Rangnick. Credo che la Roma prima di novembre non deciderà il prossimo ds. Ieri Pellegrini è stato il migliore in campo, speriamo che possa fare bene anche con la Roma“.

Antonio Felici (Centro Suono Sport – 101,5): “Con Boldt la Roma prenderebbe il Villar dei ds. Sarà bravissimo, ma è ancora in una fase di crescita professionale. Per un grande progetto non puoi scegliere un ds dalla Serie B tedesca, significa che non riesci a convincere altre figure. Per la Roma sarebbe meglio un ds italiano di buon livello, se vai su un manager straniero devi portare un’eccellenza. Solo gli italiani conoscono bene il mercato italiano. Tra Boldt e Rangnick comunque prendo il secondo. Pellegrini? Ha fatto un grande primo tempo, è stato favorito anche dalla posizione. A Roma bisogna interrogarsi sulla sua posizione“.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “I Friedkin sono ancora in fase di studio. Sono arrivati in punta di piedi, non abbiamo mai sentito la loro voce ma fanno bene a non parlare. Dal punto di vista mediatico c’è il silenzio più totale, per scelta. Paratici? Il comunicato della Juventus è chiaro. Era un candidato, ma non ho mai creduto potesse arrivare. Hanno provato ad ingaggiarlo ma non vedo perché avrebbe dovuto accettare. La Roma deve fare un percorso lungo. Boldt? Mi dà l’idea che si vuole ricominciare da capo ma è rischioso”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Il direttore sportivo serviva, non è stato un buon mercato quello della Roma. Boldt è una figura che mi piace a patto che venga ristrutturata completamente tutta la compagine dirigenziale. I Friedkin partono avvantaggiati: sanno che a Roma non si deve parlare, bisogna parlare con i fatti. A me piace molto Spinazzola, il problema è di carattere fisico ma se sta bene è un giocatore importantissimo”.