‘RADIO PENSIERI’, FELICI: “Bernard e Montiel non sono acquisti per il salto di qualità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport 101.5): “Quello di Zaniolo mi sembra un affare di gossip più che un attacco personale. Su Bernard c’è qualcosa di avanzato con l’Everton: lo vedo come alternativa a Mkhitaryan, niente di più. Sarei soddisfatto di Montiel, non degli altri nomi che circolano. I Friedkin acquistano una società indebitata? La Roma è la Roma, vogliono aprirsi tante porte anche nel turismo”.

Antonio Felici (Centro Suono Sport 101.5): “Auguro a Zaniolo di ritrovare una totale serenità e anche di metterci accanto un pò di riservatezza in più: Totti è arrivato a fare il fenomeno fino a 40 anni anche perché ha avuto una vita familiare serena. Bernard non mi convince, Montiel soluzione importante, ma non sono acquisti per il salto di qualità”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Le squadre si possono migliorare anche a gennaio, la Roma ne è una prova. Ibanez, Villar, Nainggolan e Perotti, sono arrivati a gennaio. Dzeko non è però il tipo che pressa la società per fare acquisti sul mercato, anche se è quello che è stato raccontato”.