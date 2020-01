‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Smalling, Pellegrini e Zaniolo: da qui parte la Roma di Friedkin”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Siamo vicini alla permanenza di Smalling alla Roma, da Trigoria offrono 18 mentre lo United vuole 20. L’inglese più la permanenza di Pellegrini e Zaniolo, da qui parte la nuova Roma di Friedkin. Tra quelle che circolano secondo me, per Fonseca, Mariano Diaz è l’opzione migliore, ma deve partire Kalinic il quale continua a rifiutare tutte le destinazioni proposte. Contro il Torino la formazione sarà la stessa che ha vinto a Firenze, con Florenzi in campo: si allontana l’ipotesi di cessione. Occhio che il Torino gioca con la difesa a tre, e per le squadre di Fonseca è spesso un problema, Per me, però, vince la Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “Se Smalling resta, la difesa della Roma resta interessante e dà sicurezza per quattro/cinque anni. La sfida con il Torino apparentemente sembra abbordabile, ma arriva dopo la sosta e il Toro spesso non ti fa giocare. Una vittoria, però, darebbe pressione alle squadre davanti in classifica, pensando anche al prossimo turno che potrebbe essere molto importante. Il mio pronostico per Roma-Torino? 1″.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’affare con Friedkin si farà, ma secondo me in primavera perché bisogna ancora entrare bene in tutti i conti delle società con la due diligence. Al 90% sarà di Friedkin, resta quel dieci percento. Smalling va riscattato assolutamente, è arrivato ed è stato subito pronto”.