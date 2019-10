‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Questa non è la vera Roma di Fonseca”. PRUZZO: “La partita con la Samp non si può ripetere”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca si sta inventando di tutto, Zaniolo alternativa a Dzeko come punta e Santon come centrocampista. Le difficoltà che ha incontrato la Roma sono legate soprattutto ai tanti infortuni. Questa non è la vera Roma di Fonseca. Si era deciso di non farlo giocare Dzeko a Genova, ma visto l’infortunio di Kalinic ha dovuto giocare per forza. Anche lui deve ritrovare un po’ di condizione fisica”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dopo aver visto la partita di Genova si può solo migliorare. Una partita così non credo che si possa ripetere. A prescindere dall’emergenza mi auguro che almeno a livello fisico ci sia una reazione”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vincendo la Roma metterebbe in cascina la qualificazione, con la possibilità di fare turnover nelle altre partite e non avere l’assillo della vittoria. Sarebbe una pratica archiviata. Però quella di domani sarebbe comunque una buona formazione, anche con Pastore lì in mezzo, sono giocatori di esperienza che la partita la possono gestire”.