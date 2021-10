‘RADIO PENSIERI’. D’UBALDO: “Le assenze complicheranno la partita con la Juve”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino 104,5): "Mourinho si è lamentato che Vina tornerà il giorno prima della partita con la Juve, dicendo che non capisce perché gli rimandano i giocatori di sabato. E' anche vero che la scorsa volta l'ha fatto giocare nonostante fosse tornato di sabato mattina. Se lui starà bene e non avrà infortuni in queste tre partite - una già giocata - forse lo farà scendere in campo anche perché sennò l'alternativa è Calafiori e in una partita così complicata sarà difficile far giocare un calciatore con poca esperienza. E' sicuramente un problema quello della difesa, parlerei di emergenza: i sostituti non piacciono tanto a Mourinho e mi riferisco a Kumbulla che ha giocato poco e niente. Per ora la coppia è formata da Mancini e Ibanez e credo che continuerà ad essere quella. A destra Karsdorp non ha sostituti di livello, a sinistra si spera nel rientro di Spinazzola. Il rendimento di Mancini è un altro rispetto a quando ha Smalling accanto. E' evidente che Mourinho abbia chiesto un centrocampista, poi per il mercato di gennaio hai tempo per capire la situazione di Smalling. Magari se comincia a giocare con continuità ti rendi conto che del difensore non c'è più bisogno".