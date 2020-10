‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “La novità è che quest’anno i giocatori più importanti non vengono ceduti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sul mercato ha chiuso per due operazioni importanti su ruoli per i quali Fonseca aveva necessità. Smalling, secondo il tecnico, è il leader della difesa ed ha richiesto a più riprese il suo ritorno. Ora la difesa è puntellata dall’arrivo dell’inglese che ha tanta esperienza. Mayoral è un vice-Dzeko, ma è un acquisto che non fa impazzire i tifosi. Pau Lopez è la nota dolente della Roma, la più grande pecca di Petrachi, pagato tanto ma ha dimostrato tante lacune. Mirante non può garantire di giocarle tutte durante la stagione. Su Mayoral la Roma punta molto anche per i prossimi anni. Il club ha accontentato Fonseca con Smalling, ma ora chiede al tecnico più certezze. Lui è ancora sotto esame”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling è una certezza, Mayoral non lo conosco molto, ma non mi sembra uno per il quale impazzire per l’arrivo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha rinforzato la difesa, un reparto che aveva bisogno di maggior sicurezza. Mi aspettavo di più a centrocampo”.