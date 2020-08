‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Il closing con Friedkin potrebbe arrivare anche nel giro di poche ore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il closing con Friedkin potrebbe arrivare anche nel giro di poche ore. C’è un filo di mistero sull’offerta di Al Backer, non si conosce bene la consistenza del gruppo del Kuwait. Domani l’assenza di Smalling sarà importante, bravo tecnicamente ma anche come leader. Baldini ha già trovato un accordo per far arrivare Vertonghen. Siviglia-Roma sarà un match tra due squadre in salute. La Roma, grazie anche al cambio tattico, ha inanellato ottimi risultati e anche dal punto di vista atletico è in gran salute. La Roma tiene molto all’Europa League. Credo che domani Fonseca le carte Zaniolo e Pellegrini se le giocherà in corsa”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Penso che se c’è la necessità di vendere la Roma, la trattativa con Friedkin e il lavoro fatto dal texano su L’uomo di finanza Pallotta sa bene che nel mondo dei mercato si può anche perdere, e lui vive in un Paese che per la pandemia è praticamente in ginocchio. Da persona razionale deve capire che il mare che sta attraversando adesso è differente da quello che poteva navigare prima del Covid19. Lui da questa storia non ne può uscire vincitore. Sono stato molto colpito che Baldini ha pensato più all’anno prossimo con Vertomghen che a quest’anno con Smalling. Io non sarei così contento. Ancora una volta deciso il ‘dirigente Londra…ops, ombra’ “.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Siviglia è una squadra tosta, tecnica ma la Roma è in salute. Mancherà Smalling, assenza importante, che ti dava più tranquillità lì dietro. Però ci sarà Pellegrini il quale avrà Diawara che oggi è una garanzia. La partita è difficile ma non impossibile”.