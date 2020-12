‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Gasperini ha incartato la partita a Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino 104.5): “Fonseca era stato critico nei conronti della squadra anche a Napoli. La Roma non riesce a crescere a fare il salto di qualità. Appena affronta una delle big del campionato i giallorossi non riescono a fare una prestazione di alto livello. Le scelte di Gasperini sono state azzeccate e decisive, ha incartato la partita a Fonseca, il quale non ha fatto i cambi al momento giusto. La corsa al quarto posto, adesso, diventa sempre più difficile”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “La vittoria di ieri mette in risalto i meriti di Gasperini, il migliore di tutti. Fonseca, invece, ha sbagliato a non fare i cambi al momento in cui ha visto la squadra che non riusciva più a tenere l’avversario. Ieri male male anche Smalling”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “L’Atalanta ha tritato la Roma, anche nel primo tempo aveva fatto vedere le prime avvisaglie. Gli errori di Fonseca sono enormi, doveva mettere un centrocampista in più e tenere. L’Atalanta la prima mezzora spesso la regala, ma poi prende in mano la partita. Lo ha fatto anche con la Juve”



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5):“Mi meraviglia molto la rabbia e le critiche di Fonseca alla squadra, mi sembrano esagerate, perché la Roma fin qui ha fatto quanto le è possibile. Peccato che ieri non sono riusciti a fermare Ilicic il quale non è proprio impossibile farlo, ha lo stesso gioco che conoscono anche in Papuasia. Non capisco perché a Fonseca gli viene fatta la domanda sullo scudetto; meglio stare zitti anche noi giornalisti”.