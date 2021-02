‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Dzeko con la Juve fuori forma, per l’Udinese deve recuperare la condizione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo 92,7): “Il problema della Roma si pone nel momento in cui dovesse sbagliare le partite che di solito vince. La Roma non è all’altezza degli scontri diretti ma vince le altre partite”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): ” Penso che la Roma quest’anno sia destinata a fare un’altalena di delusioni e speranze alla luce dell’avversario che affronterà. Io sono convinto che la Roma vincerà conto l’Udinese e continuerà a vincere contro le squadre di bassa-media classifica, così come penso che non abbia ancora nelle corde la possibilità di superare il gap e vincere contro le squadre di prima fascia. Vincerà con l’Udinese e rimarrà in coda per il quarto posto. Sarà un’altalena di emozioni. Penso che giochi Dzeko dall’inizio, al di là della pace che c’è stata credo che tutto dipenderà dalle condizioni del centrale. Dzeko contro la Juve non ha giocato controvoglia contro la Juve ma come un giocatore in ritardo di condizioni. Ha una settimana di tempo per lavorare e recuperare la condizione”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questo turno è pro Roma, ci sono degli scontri diretti. Può approfittare di Lazio-Inter perché per il quarto posto è la Lazio la rivale. Anche fra le piccole ci sono le medie e le piccole. L’Udinese è una media, ma la Roma all’andata ha vinto anche contro le medie. E’ una squadra in crescita. Credo che possa e debba vincere, ma voglio aspettare di sapere la formazione”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Anche se il fattore campo non ha prevalenza o significato come il passato, avrei preferito affrontare l’Udinese a Udine, per la mentalità. E’ una squadra molto più libera quando gioca fuori casa. La squadra quando è lontana da Udine è più libera, all’Olimpico tutti cercano di far bella figura. Su Dzeko, deve giocare sicuramente perché si è ritenuto che potesse essere l’uomo utile degli ultimi 30 minuti, non vedo perché non debba essere utlizzato subito contro l’Udinese”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juve stasera dovrà giocare meglio rispetto alla partita con la Roma, perché ha accompagnato poco anche le ripartenze contro i giallorossi. Se non ci fosse stato un giocatore che fa due tiri e due gol non avrebbe tolto molto. Mi aspetto Dzeko titolare, se sta bene e si allena bene credo che l’allenatore lo metta e penso che lo farà giocare. Altrimenti non ha senso la riconciliazione. Mi aspetto che anche Dzeko faccia la sua parte perché quando l’ho visto nell’ultima mezz’ora mi è sembrato lo stesso giocatore visto prima del caos”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Come arriva una grande si sbatte il muso contro, vorrà dire che non puoi sbagliare più contro le piccole perché non è matematico che le vinca tutte. Questo è il problema che si può presentare da qui in avanti perché ci saranno squadre medio piccole che avranno bisogno di migliorare la classifica. C’è la necessità di recuperare Dzeko perché altrimenti si fa fatica come tutte le squadre che hanno solo un attaccante. Bisognerà recuperare Pedro, El Shaarawy perché in primavera possono fare la differenza”.