‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Credo che Friedkin riformulerà l’offerta, ma vuole ancora acquistare la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Uefa non dovrebbe avere voce in capitolo. I governi devono decidere e la decisione deve essere quella di non giocare. Se una sola parte delle gare non si gioca non deve giocare nessuno”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Decisione dell’Uefa? No, siamo noi che dovremmo dire ‘a Milano non si gioca’. Se l’Uefa dice che bisogna giocare e l’Italia dice che qui non si può, allora non si gioca. La Lombardia è la zona più infetta d’Europa, come fai a giocare?”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ancora non sa se potrà partire e andare a Siviglia. E’ in corso una mediazione tra l’Uefa e il governo spagnolo. La situazione andrebbe gestita diversamente dall’Uefa, che cerca di tenere in piedi le coppe e l’Europeo quando l’intero sistema calcio mondiale dovrebbe fermarsi. Friedkin? C’è in corso una pausa di riflessione, nonostante un accordo già raggiunto. Non credo si tiri indietro, ma penso riformulerà la sua offerta. Bisognerà rivedere tutto, anche alla luce delle perdite. La determinazione di Friedkin però è rimasta intatta, di andare avanti e acquistare la Roma. Le cose sono cambiate rispetto al gentleman agreement trovato qualche tempo fa”.