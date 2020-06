‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Per prendere Pedro serve il miracolo di Baldini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è un giocatore da Champions, per prenderlo devi offrirgli tanti soldi. Con la Juventus e l’Inter in corsa per la Roma è dura”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cedere Cristante non garantisce una plusvalenza, oggi chi te li dà 20 milioni per lui? Pedro lo vogliono in tanti, ma sarebbe un ottimo acquisto. Solo Baldini può fare il miracolo, non Petrachi”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo non si tocca. Se la Juve ci ha messo gli occhi poi nell’affare ci guadagna lei, come sempre. Ma stavolta non si può accettare una cessione del genere”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo alla Juve? No, lascia stare ai bianconeri i loro e basta”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bernardeschi e Rugani insieme per Zaniolo, io fossi la Roma ci penserei un po’.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juve su Zaniolo ha poca concorrenza, almeno in Italia. Zaniolo deve diventare il simbolo di come si gestisce un club, della tifoseria. Se lo vendi alla Juve fai un torto troppo grande a tutti”.