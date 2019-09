‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca vuole da Zaniolo comportamenti giusti fuori dal campo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Primo tempo migliore da parte del Lecce, secondo tempo migliore la Roma, cresciuta da un punto di vista fisico nel corso del match. Non ho visto una Roma entusiasmante, bene Mkhitaryan e Kluivert, anche se gioca, spesso, con la testa bassa”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Zaniolo non gioca titolare non per motivi tecnici, ma perché Fonseca vorrebbe comportamenti giusti fuori dal campo. Lui ha delle potenzialità strepitose, è fisico ma allo stesso tempo veloce e tecnico”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma su certe partite sta facendo il minimo sforzo ma il massimo risultato. Fonseca deve ancora trovare una quadra, per ora i giallorossi puntano sui gesti tecnici dei singoli. Diawara ha giocato una buona partita. Per il quarto posto credo che l’Atalanta sia superiore alle due romane.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Ieri la Roma ha fatto il suo, non ha concesso alcuna azione mentre il Lecce sembra si esprima meglio fuori casa. Con i salentini, i giallorossi hanno sbagliato tanti gol perchè ognuno andava un po’ per conto suo. Mkhitaryan è un po’ in difficoltà, deve migliorare. Credo che Smalling non possa dare la svolta, se trova uno più forte davanti fa fatica.